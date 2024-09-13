В России подешевел рамный пикап Changan Hunter Plus. Как сообщает издание «Автоновости дня», обе доступные комплектации автомобиля разом стали доступнее на 50 000 рублей. В итоге, в начальном исполнении Comfort дилеры будут предлагать грузопассажирускую машину за 3 379 900, а в топовой версии Luxe — за 3 429 900 рублей.

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Габаритная длина модели составляет 5350 мм, ширина 1980 мм, высота — 1875 мм, а величина дорожного просвета равна 225 мм, напоминает издание «Автоновости дня».

Под капотом стоит двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 225 сил, с которым сочетаются восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и подключаемый полный привод.

Добавим, что сам класс пикапов переживает рыночный ренессанс. Эти машины семейные автомобилисты выбирают вместо обычных внедорожников, а представители бизнеса — как замену «каблучкам».

Между тем, стало известно, что среди пикапов уверенно лидирует марка JAC: по итогам августа, бренд снова занял первое место по продажам, и теперь ему принадлежит 23-процентная доля рынка.