Обновился седан Dodge Attitude на базе «китайца» GAC Empow

От китайского исходника новая четырехдверка Dodge отличилась лишь оформлением передней части да другими эмблемами и шильдиками. Модель американской марки предложена с безальтернативным турбомотором 1.5.

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Седан Dodge Attitude новой, четвертой по счету генерации мексиканское подразделение бренда показало в середине августа. Тогда же были объявлены цены и открыт прием заказов. Ну а теперь модель обзавелась собственной полноценной страницей на местном сайте Доджа и поступила в продажу.

Напомним, Attitude никогда не был оригинальной разработкой. В первых двух поколениях с эмблемами Dodge в Мексике продавали Hyundai Accent/Solaris, а «третий» седан представлял собой близнеца Mitsubishi Mirage/Attrage. Новая же четырехдверка является клоном «китайца» GAC Trumpchi Empow, выпускаемого с 2021 года. Кстати, это уже вторая модель, которую Dodge позаимствовал у концерна GAC: в той же Мексике доступен кроссовер Journey, то есть чуть перелицованный GAC Trumpchi GS5.

За основу для свежего Dodge Attitude взяли глобальный Empow со спортивным обвесом (в родном Китае седан недавно обновился). От китайского донора модель отличается лишь радиаторной решеткой, ну и, конечно, заменили эмблемы и шильдики.

Габариты тоже совпадают. Длина Attitude равна 4700 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1432 мм, колесная база – 2736 мм. Для сравнения, длина предыдущего седана Dodge – 4245 мм, расстояние между осями – 2550 мм. То есть четырехдверка сменила еще и рыночное позиционирование: если старый Dodge Attitude конкурировал с Renault Logan, то новый попробует переманить покупателей у Hyundai Elantra и Volkswagen Jetta.

Двигатель также перешел с «китайца». Под капотом установлена бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 170 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Новый Dodge Attitude предложен в трех комплектациях. Базовая SXT имеет 17-дюймовые колеса, светодиодную оптику, 7-дюймовый приборный экран и тачскрин мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма (они помещены в единый корпус), кондиционер, камеру заднего вида, шесть подушек безопасности и круиз-контроль. Начиная с версии Sport появляются 18-дюймовые диски, «кожаная» обивка, вентиляция передних кресел, приборка на 10,25 дюйма, климат-контроль, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Самое дорогое исполнение GT – это еще спойлер на крышке багажника, беспроводная зарядка для смартфона и система мониторинга «слепых» зон.

Цена Dodge Attitude нового поколения лежит в диапазоне от 399 900 до 488 900 мексиканских песо, что эквивалентно примерно 1,8 млн – 2,2 млн рублей по текущему курсу. Это, разумеется, намного больше, чем просили за старый простенький седанчик (от 275 400 песо или 1,26 млн рублей). Однако конкуренты новинки еще дороже: Volkswagen Jetta стоит от 438 000 песо (2 млн рублей), Hyundai Elantra обойдется минимум в 502 500 песо (2,3 млн рублей). Скорее всего, Dodge Attitude так и останется эксклюзивом для Мексики.