Новый Volkswagen Taos получил модернизированный турбомотор

Volkswagen представил обновленный Taos. Кроссовер изменился внутри и снаружи, плюс получил модернизированный двигатель 1.5 и восьмидиапазонный автомат во всех версиях. На дорестайлинговой модели автомат был доступен только в сочетании с передним приводом, тогда как полноприводным кроссоверам полагался «робот» DSG.

© Motor.ru

Кроссовер Volkswagen Taos, имеющий общие корни со Skoda Karoq, обновился для рынка США. У модели изменился дизайн передка, в том числе бампер и решетка радиатора, а LED-фары стали стандартными оборудованием для всех версий. За доплату можно получить светящуюся перемычку, а также адаптивную оптику AFS. Сзади у Taos отныне фонарь во всю ширину кузова и подсвечивающийся логотип. В палитру цветов добавлены оттенки Bright Moss Green, Monterey Blue Pearl и Monument Gray. В зависимости от исполнения диаметр колёс варьируется от 17 до 19 дюймов.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

В салоне Taos — совершенно другая передняя панель. Центральный дисплей по умолчанию имеет диагональ восемь дюймов, но сенсорный блок управления климатической установкой есть только у версий SE и выше. Вдобавок улучшена шумоизоляция, пересмотрены материалы отделки и цвета. У простеньких Taos обивка сидений тканевая, у средних исполнений — из материала CloudTex. Кожа — только в комплектации SEL, причем предложены две цветовые схемы: черно-серая либо новая темно-синяя.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

Двигатель — турбомотор 1.5 EA211. Он получил новые поршневые кольца, топливные форсунки, корпус турбокомпрессора и увеличенный интеркулер. В результате мощность выросла с нынешних 160 до 176 лошадиных силл. Агрегат сочетается с восьмидиапазонным автоматом. На переднеприводные Taos его ставили и раньше, а вот на полноприводных им заменили семиступенчатый «робот» DSG. В шоу-румах американских дилеров обновленные кроссоверы появятся к концу года. Цены буду объявлены позднее. Сейчас модель стоит от 23 995 долларов, что соответствует 2,2 миллиона рублей.