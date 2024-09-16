В России продают идеальную BMW 7-Series E32 из Европы: цена удивила. На сайте бесплатных объявлений появилась «капсульная» представительская модель, выпущенная в 1991 году. Особенность этой «семёрки» — отсутствие пробега по России. Автомобиль ввезён из Германии в августе. За 33 года он проехал около 12 тысяч километров. Все документы оформлены надлежащим образом, пройдена экспертиза. Цена под стать: 7,5 миллиона рублей!

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За 7,5 миллиона рублей в России можно приобрести почти новую «семёрку» прошлого поколения G12. Однако BMW 7-Series в кузове E32 своего рода раритет: всю свою жизнь машина провела в небольшом городке Леонберг, поэтому прекрасно сохранилась. Нет ни единого окраса, все элементы оригинальные, остался даже штатный инструмент!

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Поскольку речь идёт о версии 730i, под капотом бензиновый рядный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 188 лошадиных сил. Тяга передаётся на заднюю ось через 5-ступенчатый автомат. Темно-серый кузов сочетается с белым салоном. В те годы даже богатые комплектации оснащались шинами с высоким профилем: у седана 15-дюймовые колёса размерности 225/60 R15.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Комплектация необычная даже по меркам «семёрок»: есть двухзонный климат-контроль, кассетная аудиосистема, бортовой компьютер, электролюк. Передняя панель и дверные карты украшены деревом. Износ минимальный: похоже, немецкий хозяин использовал BMW 7-Series, как автомобиль выходного дня.

В России найти «капсульный» немецкий автомобиль из 1980-1990-х годов практически невозможно. Однако энтузиасты приводят такие экземпляры из Европы: к примеру, весной в продаже появилась «пятёрка» E34, выпущенная в 1989 году и проехавшая около шести тысяч километров по немецким дорогам.