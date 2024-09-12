Вокруг Азовского моря построят кольцевую дорогу протяженностью 1400 км

Председатель правительства России Марат Хуснуллин рассказал о новом автодорожном кольце вокруг Азовского моря. Об этом сообщает «Российская газета».

Об этом председатель правительства рассказал на Форуме дорожных инициатив в Сочи. По словам Хуснуллина, маршрут кольца уже сформирован — протяженность дороги составит около 1400 километров, а время в пути сократится на пять часов. Он также добавил, что маршрут вокруг Азовского моря уже сейчас становится все более популярным среди желающих доехать до Крыма.

«После завершения работы по капитальному ремонту и реконструкции строительства автомобильных дорог на маршруте вокруг Азовского моря время в пути сократится на пять часов и в три раза увеличится пропускная способность на всех участках», — рассказал он.

Отмечается, что в данный момент подготовлена отдельная программа, которая учитывает строительство обходов в населенных пунктах, а также расширение узких мест. Кроме того, программа учитывает увеличение полос движения.

Ранее Хуснуллин заявил, что к новым курортам юга России построят подъездные дороги.