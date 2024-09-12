Очередь на Крымский мост со стороны Керчи снизилась до 240 автомобилей

Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи снизилась до 240 автомобилей, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"В очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания - около часа", - говорится в сообщении по состоянию на 19:00 мск.

Очередь начала формироваться в четверг с 07:00 мск, пик скопления автомобилей пришелся на 17:00 мск, в очереди со стороны Крыма тогда находилось 815 машин.

Со стороны Кубани очереди на подходах к мосту в четверг не было.