Власти КНР не рекомендуют своим автопроизводителям строить заводы в России

Китайским автогигантам власти не советуют рисковать финансами в России. Министерство торговли Китая на недавней встрече с крупнейшими автопроизводителями страны, которая состоялась ещё в начале июля, предупредило их о рисках зарубежных инвестиций в автомобильную промышленность ряда стран.

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Китайским компаниям было «настоятельно рекомендовано», сославшись на директиву центрального правительства, не вкладывать средства в строительство заводов в Индии, России и Турции. Чуть более мягкая формулировка, по словам источника, была использована в отношении строительства заводов в Европе и Таиланде.

Автопроизводителям было предложено использовать зарубежные заводы для окончательной сборки автомобилей с использованием экспортируемых из Китая комплектующих для снижения потенциальных рисков, связанных с геополитическими проблемами.

Отношения между Китаем и Индией ухудшились после столкновения их военных формирований на спорной границе в Гималаях в 2020 году, что побудило Нью-Дели ужесточить контроль за китайскими инвестициями и приостановить крупные проекты.

Ряд европейских стран, например, Италия и Испания, готовы сотрудничать с китайскими автопроизводителями, но компании из КНР опасаются самостоятельно создавать местное производство, поскольку это требует огромных инвестиций, а также глубокого понимания местных законов и культуры.