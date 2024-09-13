Флагманский кроссовер Omoda C9 скоро поступит в продажу

Под маркой Omoda будут продавать модель Exeed RX, которая уже знакома россиянам. Ожидается, что, как и исходный кроссовер, новинку Омоды предложат с двухлитровым турбомотором.

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Объявленный флагманом паркетник Omoda C9 впервые продемонстрировали еще в августе 2023-го – премьера состоялась в ЮАР. Но лишь год спустя местное подразделение марки приступило к активному продвижению модели: появились фирменные фото, вдобавок ее вновь начали выставлять на различных мероприятиях. Так вот, теперь южноафриканский офис Омоды определился со сроком запуска новинки – старт продаж намечен на октябрь. Напомним, кроссовер C9 не является самостоятельной разработкой бренда – это Exeed RX с другими эмблемами и шильдиками, ведь марку Exeed на рынок Южной Африки выводить не собираются (Omoda и Exeed принадлежат компании Chery).

В плане дизайна экстерьера Omoda C9 от знакомого россиянам Exeed RX ничем не отличается. Размеры «девятки» еще не озвучены, но и они, очевидно, такие же, как у донора: длина – 4775 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, колесная база – 2800 мм.

Внутри C9 тоже повторил паркетник Exeed, не считая расположения руля (в ЮАР – левостороннее движение). Любопытно, что у показанной в прошлом году модели Омоды руль был с привычной для нас стороны. То есть вполне возможно, что позже кроссовер Omoda C9 доберется и до других стран, где нет бренда Exeed.

Для африканского SUV заявлены электропривод багажной двери, панорамный люк в крыше, вентиляция и массажер кресел, беспроводная зарядка для смартфона, девять подушек безопасности. Модели также обещаны «передовые технологии» — видимо, имеются в виду камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе и прочие ассистенты.

О технике официально пока не рассказали. Предполагается, что в ЮАР кроссовер Omoda C9 будет доступен с тем же бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 261 л.с., которым оснащается и Exeed RX (но в РФ отдача урезана до 249 л.с.). Паркетнику положен классический восьмиступенчатый автомат (у российского Exeed RX такая коробка появилась недавно). Для модели предусмотрен полный привод.

Между тем Omoda готовит и глобальную новинку: в следующем году должны стартовать продажи кроссовера Omoda C7 с оригинальным дизайном.