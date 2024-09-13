Автоэксперт перечислил основные проблемы японских автомобилей

Автоэксперт Посеницкая перечислила основные проблемы японских автомобилей.

© За рулем

Большинство автовладельцев японских автомобилей сталкиваются с проблемами с вариатором. Причем такая неисправность зачастую требует полной замены бесступенчатой коробки передач. Об этом рассказала директор компании «Автосвита» Мария Посеницкая. Автомобили от японского автопрома славятся высоким качеством и надежностью, но и у них есть характерные «болячки», констатирует эксперт.

Например, чаще всего проблемы с вариатором встречаются у Nissan и Mitsubishi, и даже при небольшом пробеге. При агрессивной манере езды владельцев ждет ремонт уже после 50-60 тыс. км, а остальных – после 100 тыс. Причиной являются конструктивные недостатки этой системы, объясняет Посеницкая. Еще одна распространенная проблема Nissan и Mitsubishi – повышенный расход масла.

Как правило, масложор проявляется после завершения гарантийного срока. У Toyota, Honda и других японских марок такой проблемы нет, подчеркивает специалист. Проблемы с кузовом и тормозной системой могут возникнуть у Infiniti, Toyota и Lexus. А у Toyota Camry, RAV4 и Land Cruiser появляется ржавчина, особенно в скрытых местах, перечисляет Посеницкая. Также у японских автомобилей сохраняется проблема с запчастями, несмотря на то, что период дефицита прошел. «Запчасти везут в Россию через третьи страны, почти все основные детали на складах есть. Ждать долго не приходится. Но появилась другая проблема – стало очень много подделок. Причем даже у серьезных крупных поставщиков.

Про авторынки, барахолки и маркетплейсы и вовсе нечего говорить – там колоссальная доля контрафакта», – объясняет эксперт. Тем не менее, на рынке присутствует много качественных аналогов оригинальных запчастей, хотя иногда можно столкнуться с подделкой даже оригинальной, причем с безупречной упаковкой. Если выбирать неоригинальные запчасти, лучше отдать предпочтение проверенным брендам с хорошей репутацией. Неизвестные производители, особенно азиатские, могут разочаровать, подытожила Посеницкая.