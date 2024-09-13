Назван самый аварийный возраст водителей

«Согласие»: водители возрастом 18-24 и 25-30 лет чаще других попадают в аварии.

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По данным ГИБДД, в первом полугодии 2024 года количество ДТП снизилось лишь на 0,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях также не продемонстрировало значительного уменьшения.

Страховая компания «Согласие» проанализировала данные за первое полугодие 2023 и 2024 годов и установила, в каком возрасте аварии случаются наиболее часто, а также кто из водителей – мужчины или женщины – ведет себя на дороге аккуратнее. Анализ показал, что наиболее аварийными являются водители в возрасте от 18 до 24 лет. В этом возрасте частота ДТП в 2023 году составила 13%, а в 2024 году – 5%.

Немного ниже частота аварий у водителей возрастной группы 25-30 лет: в 2024 году она составила 3%, в первом полугодии 2023 года – 10%. Возрастные водители, особенно те, кто старше 51 года, продемонстрировали более аккуратное вождение: частота ДТП среди этой группы в первом полугодии 2024 года не превышала 2%. Кроме того, статистика показала, что женщины в целом ведут себя на дороге аккуратнее мужчин.

Частота ДТП среди женщин была практически в два раза ниже, чем среди мужчин, в каждом из исследованных периодов. Многие россияне испытывают тревогу перед вождением после длительного летнего отпуска, опасаясь утраты навыков управления автомобилем, как восстановить свои навыки, рассказал врач-психотерапевт.