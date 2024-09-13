В России замечен в продаже новый кроссовер Kia Sportage Ace

В России появился в продаже новый кроссовер Kia Sportage Ace из КНР за ₽2,7 млн.

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Kia Sportage Ace с дизайном в духе Sorento продолжают поставлять в Россию, но если в июне 2024 года за них просили 3,455 млн рублей, то сегодня цены на эти автомобили начинаются от 2,7 млн рублей. За такую сумму предлагается автомобиль в комплектации Wonderful Edition, включающей блок ЭРА-ГЛОНАСС, камеру кругового обзора с передними и задними парктрониками, адаптивный круиз-контроль, кожаную отделку интерьера с кожаным рулем и другое.

Под капотом кроссовера 2,0-литровый бензиновый атмосферник мощностью 161 л.с., классическая шестиступенчатая АКП. Привод полный. Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.