Kia, Chery, Lada, Hyundai и Haval страхуют в России по каско чаще всего

Стала известна средняя стоимость полиса каско в РФ за первое полугодие 2024 года.

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Средняя стоимость полиса каско в России за первое полугодие 2024 года составила 44,4 тысячи рублей. Такой вывод сделали эксперты финансового маркетплейса «Банки.ру» в ходе проведенного исследования. «В первом полугодии 2024 года средняя стоимость полиса каско составила 44,4 тыс. рублей при средней страховой сумме в 2,6 млн рублей», – говорится в материалах.

При этом более 60% всех страховок предусматривали страховую сумму в размере от 1 до 3 млн рублей (от 1 до 2 млн рублей – 29%, от 2 до 3 млн рублей – 32%). Полисы с величиной страховой суммы от 3 до 4 млн рублей (15%), до 1 млн рублей – 7%, от 4 до 5 млн рублей – 9%. Полисы каско со страховой суммой больше 5 млн рублей – 8%.

Согласно данным экспертов, в первую тройку регионов с наибольшей долей оформленных полисов в первом полугодии 2024 года вошли Москва (74% полисов), Петербург (6%) и Подмосковье (4%). В топ-5 марок авто, на которые чаще всего за указанный период оформляли каско, вошли Kia, Chery, Lada, Hyundai и Haval.

Доли полисов каско, оформленных на эти марки, распределились следующим образом: Kia – 10% (наиболее встречающиеся модели: Rio, Sportage и Sorento), Chery – 9% (Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro Max), Lada – 8% (Granta, Vesta и Largus), Hyundai – 7% (Solaris, Creta и Santa Fe), Haval – 6% (Jolion, F7 и F7x). Источник: 1prime.ru