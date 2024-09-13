Проезд по новой трассе Джубга — Сочи будет платным

Проезд по новой автомобильной трассе Джубга — Сочи будет платным. Об этом сообщил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

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— Все дороги, которые мы строим, — они платные, поскольку на крупнейших объектах мы используем средства Фонда национального благосостояния, эти деньги возвратные, платные, вкладывают концессионеры деньги в наши проекты. Поэтому трасса будет платной, безоговорочно, — рассказал Петушенко.

По его словам, новая скоростная дорога должна сократить время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза, пишет ТАСС.

Строительство нового автомобильного моста через реку Битцу, ключевого элемента строящегося участка Московского скоростного диаметра (МСД), завершается.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, готовность объекта уже достигла 90 процентов. Мост протяженностью 109 метров будет иметь по четыре полосы движения в каждом направлении. На данный момент завершены основные строительные работы, идет установка парапета. В ближайшее время планируется монтаж освещения, систем видеонаблюдения и автоматической противогололедной системы.