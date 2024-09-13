Стало известно, насколько подорожал кроссовер Geely Coolray в РФ за четыре года

В 2020 году китайская компания Geely представила в России кроссовер Coolray. Сейчас это один из самых популярных автомобилей в своей сегменте в нашей стране. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал "Российской газете", насколько подорожала модель за четыре года.

© Российская Газета

"Кроссовер Geely Coolray появился на российском рынке в 2020 году. В мае стартовали продажи бюджетной версии, которая на тот момент стоила 1 089 999 рублей. А к концу 2022 года модель начали предлагать уже от 2 299 990 рублей.

В октябре 2023 года вышла обновленная версия кроссовера, оснащенная уже четырехцилиндровой 1,5-литровой турбочетверкой мощностью 147 л.с. вместо прежней турботройки, и семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Такой автомобиль в базовой версии оценили в 2 595 000 рублей.

При этом дорестайлинговую машину оставили в продаже, но уже под брендом Belgee.

В сентябре 2024 года кроссовер первого поколения можно купить по цене от 2 305 990 рублей, а новую модель - от 2 639 900 рублей. Таким образом, за четыре года Geely Coolray подорожал на 1 550 000 рублей", - отметил эксперт.

Ранее "РГ" рассказывала о том, насколько подорожал кроссовер Haval Jolion в России за три года.