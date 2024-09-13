В России появится еще одна платная трасса

За проезд по будущей скоростной автодороге Джубга - Сочи будут взиматься денежные средства. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в кулуарах Форума дорожных инициатив, передает ТАСС.

Петушенко пояснил, что отличительной чертой государственной компании является то, что деньги привлекаются с рынка в условиях недостаточного государственного финансирования. В этой связи все строящиеся дороги являются платными, отметил он. Также председатель правления подчеркнул, что на крупнейших объектах используются средства Фонда национального благосостояния.

«Эти деньги возвратные, платные, вкладывают консессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы тоже привлекаем с рынка под свои обязательства. Поэтому трасса будет платной, безоговорочно», - указал Петушенко.

Ранее издание РБК со ссылкой на базу СПАРК сообщило, что «ГПБ — инфраструктурный холдинг» может стать участником проектов по строительству трех новых платных трасс в Москве. Данная компания связана с Газпромбанком.

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Летом она стала соучредителем ряда структур, среди них — «Дороги Москвы — Магистральная». Как отмечалось, новый проект реализуют в рамках механизма концессии. Город будет выступать собственником трасс, победитель конкурса займется их эксплуатацией.