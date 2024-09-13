Насколько подорожают автомобили после повышения утильсбора

В России, после повышения утильсбора с 1 октября 2024 года, цены на автомобили серьезно вырастут. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель генерального директора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев. В среднем машины с объемом двигателя до трех литров осенью подорожают на 100-200 тыс. рублей.

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«На автомобили с моторами свыше трех литров стоимость вырастет еще больше. В меньшей степени повышение цен затронет марки с глубоким уровнем локализации, здесь рост будет больше адаптивным, нежели вынужденным», — сказал Тюктеев.

По его словам, некоторые автомобили подорожают не сразу из-за их большого запаса на складах. Пока что склады дилеров и дистрибьюторов наполнены машинами, приобретенными до повышения утильсбора.

Между тем, некоторые автомобильные компаний стали уменьшать скидки, часть фирм увеличила отпускные и розничные цены. Так, «АвтоВАЗ» в четвертый раз за год повысил цены на автомобили Lada. Подорожали некоторые модели Geely, Belgee, Chery и УАЗ.

Ранее сообщалось, что на границе РФ и Китая возникли заторы перед повышением утильсбора.