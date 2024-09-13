Актуальный BMW iX1 уже готовится к первому обновлению

Ожидается, что премьера посвежевшего «зелёного» паркетника пройдёт во второй половине следующего года.

Полностью электрический кроссовер BMW iX1 дебютировал в начале лета 2022 года совместно с ближайшим родственником – оснащённым ДВС паркетником BMW X1 третьего поколения.

Сейчас модель чувствует себя весьма неплохо на старосветском рынке: по данным Jato Dynamics, за первые семь месяцев текущего года iX1 разошёлся тиражом в 28 940 экземпляров, что на 49% больше, чем за тот же период 2023-го. Стоит отметить, что он обошёл своего соперника марки Mercedes-Benz: показатель EQA за тот же период составил 21 880 шт. (на 9% больше). Однако ему далеко до Tesla Model Y, чей результат в январе-июле 2024-го составил 111 866 шт. (на 24% меньше).

Несмотря на внушительную положительную динамику BMW iX1, баварская компания уже работает над обновлённой версией «зелёного» кроссовера. Сейчас проект разработки свежей версии находится на этапе тестирования. Так, фотошпионы поймали прототип будущей новинки в ходе испытаний на дорогах общего пользования в южной части Европы. Снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

У электромобиля на снимках с помощью маскировочной плёнки спрятана только передняя часть. Судя по всему, в ходе предстоящего фейслифтинга баварский производитель не будет трогать боковины и корму. Ожидается, что корректировкам подвергнут головную оптику, заглушку на месте решётки радиатора, а также оформление бампера с интегрированными в него центральным и боковыми воздухозаборниками.

В салон прототипа посвежевшего BMW iX1 фотошпионы заглянуть пока не смогли. Не исключено, что интерьер тоже получит свою долю обновок, к примеру, новые материалы для отделки и иные цветовые варианты. Не исключено, что производитель пересмотрит комплекс водительских помощников и систем безопасности.

По предварительным данным, «начинка» кроссовера после обновления останется прежней, разве что из-за перенастройки баварцы смогут слегка увеличить запас хода на одной зарядке. Напомним, актуальный паркетник оснащается тяговой батареей ёмкостью 64,7 кВт*ч. У полноприводной модификации дальнобойность составляет 396-439 км в зависимости от комплектации (при расчёте по циклу WLTP). У нынешнего варианта с одним электромотором на передней оси показатель варьируется от 430 до 475 км. Ожидается, что у посвежевшего кроссовера максимальный запас хода перешагнёт отметку в 500 км без подзарядки.

Напомним, совокупная отдача двухмоторной системы актуального BMW iX1 xDrive30 составляет 313 л.с., а максимальный крутящий момент – 494 Нм. На разгон с места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 5,6 секунды. У базового варианта eDrive20 отдача единственного электродвигателя равна 204 л.с. (247 Нм). Ему на разгон от 0 до 100 км/ч требуется 8,6 секунды.

Премьера посвежевшего «зелёного» паркетника, вероятно, пройдёт во второй половине 2025 года. Его цена станет известна позднее. Стартовый ценник нынешнего BMW iX1 на домашнем рынке, в Германии, составляет 48 400 евро, что эквивалентно примерно 4,78 млн рублей по текущему курсу.