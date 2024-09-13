Chery Arrizo 8 становится дорогим седаном

Chery сократила линейку комплектаций седана Arrizo 8. Для этой модели прежде были доступны исполнения Active, Comfort и Prime. Притом Active и Comfort стоили одинаково — по 2 700 000 рублей (с учётом действовавших скидок), хотя вторая дополнительно предлагала электропривод складывания зеркал, а также большие, диагональю 12,3 дюйма, экраны приборов и медиасистемы.

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Неудивительно, что покупатели прозвали исполнение Comfort самым выгодным, поскольку по цене «базы» клиент получал более солидный набор оборудования. Но теперь этот вариант исключён из гаммы версий.

Оставшая комплектация Active включает отделку салона кожзамом, четыре подушки безопасности, светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, а также задние датчики парковки и камеру заднего вида.

Продолжают список доступного оборудования бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, а также полный пакет обогревов. Диагональ приборного и мультимедийного экранов — по 10,25 дюйма каждый.

Напомним, что некоторое время назад российский офис Chery сменил позиционирование Arrizo 8: модель стала намного доступнее, а её 186-сильный мотор дефорсировали до налоговыгодных 150 сил.

А ещё, как выяснила редакция Quto, марка Chery подняла цены на самый доступный и самый дорогой кроссоверы.