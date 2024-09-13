В Думе дали комментарий про рекомендации для автопроизводителей из КНР

Депутат не считает рекомендации властей КНР об инвестициях в Россию политическими. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что эти рекомендации носят исключительно коммерческий характер, никакой политической подоплёки в них нет.

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Причём, с экономической точки зрения это решение оправдано.

«Они и так особо не вкладываются, потому что это касается только локальной сборки. То есть добавленной стоимости остается крайне мало. Я думаю, что эта рекомендация носит коммерческий характер», — сказал депутат.

Накануне стало известно, что министерство торговли Китая на недавней встрече с крупнейшими автопроизводителями страны предупредило их о рисках зарубежных инвестиций в автомобильную промышленность ряда стран и рекомендовало не вкладывать средства в строительство заводов в ряде стран, включая Россию.

Автопроизводителям было предложено использовать зарубежные заводы для окончательной сборки автомобилей с использованием экспортируемых из Китая комплектующих для снижения потенциальных рисков, связанных с геополитическими проблемами.