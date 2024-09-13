Lucid показал тизер нового электрического кроссовера

Компания Lucid готовит новый электрокар. Согласно официальному тизеру, это будет кроссовер среднего размера.

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К сожалению, никаких подробностей о новинке производитель пока не раскрывает. Только известно, что авто будет стоить до $50 000 (~4,5 млн рублей). Модель, скорее всего, будет конкурировать с Tesla Model X.

Новинку покажут уже в конце сентября 2024 или в начале октября. Серийный выпуск новинки запланирован на 2026 год. Если верить слухам, то кроссовер получит название Earth.

Lucid Motors – американская компания, специализирующаяся на производстве электромобилей премиум-класса. Основанная в 2007 году, она быстро обрела популярность благодаря своему первому автомобилю Lucid Air. Lucid Motors активно инвестирует в развитие аккумуляторной технологии и инфраструктуры для электромобилей.