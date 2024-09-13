Toyota Prius установил рекорд по расходу топлива

Гибрид Toyota Prius побил мировой рекорд Гиннесса по расходу топлива. Испытания проводились на дорогах общественного пользования, в них принял участие американец Уэйн Гердес, который проехал от западного побережья США до восточного — из Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, а это чуть меньше 5,2 тысячи километров. В среднем расход топлива в этой поездке составил 2,53 литра на 100 километров, и это значительно меньше того, что заявляет сам автопроизводитель — «по паспорту» Приус расходует 4,13 литра.

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За пробегом Гердеса на Toyota Prius следили представители Книги рекордов Гиннесса. Они зафиксировали, что условия в поездке были далеко не идеальными: путь пролегал по дорогам, расположенным на высоте 2,1 тысячи метров над уровнем моря, а температура воздуха за бортом периодически достигала 40 градусов по Цельсию. Оба этих фактора негативно сказываются на расходе топлива, но, несмотря на это, средний расход составил всего 2,53 литра на 100 километров, а это значит, что в какие-то моменты он был даже ниже этого значения.

В результате Гердесу удалось достичь не только рекордного показателя расхода топлива на 100 километров, но и превзойти заявленную Toyota дальнобойность модели Prius — 1,7 тысячи километров без дозаправки против 1036 километров «по паспорту».

Буквально месяц назад был зафиксирован другой рекорд Гиннесса: шинная компания Bridgestone проехала на электрическом Ford Mustang Mach-E по дорогам Великобритании 916,74 километра на одной зарядке. Это примерно на девять километров превосходит предыдущий рекорд.