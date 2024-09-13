На автомобилях Lada бамперы станут качественнее

АвтоВАЗ модернизировал участок окраски пластиковых деталей.

Прежде оператор вручную перемещал специальные телеги, на которые укладываются бамперы. На эту процедуру уходило около 20% рабочего времени.

«Оператор затрачивал достаточно много времени на то, чтобы перецеплять телеги, чтобы перемещать телеги», — объяснил начальник цеха литья и окраски пластика Владимир Павлов.

В итоге, было решено запустить специальный конвейер для перемещения телег. Автоматизация процесса упростила работу оператора, который теперь лишь снимает и укладывает детали. А высвободившиеся 20% времени позволили организовать на посту дополнительный контроль качества готовых бамперов.

Как подсчитали заводчане, с начала 2024 года коллективом производства пластика было внедрено 24 кайдзен-предложения, включая нынешнее. И весь автогигант также занят кайдзен-проектами (это процесс непрерывного совершенстования производственных процессов).

Между тем, на Lada Niva больше не будут ставить тусклые лампочки: АвтоВАЗ провёл небольшую, но важную модернизацию классической модели.