УАЗ улучшил производство «Патриота» и «Профи»

На УАЗе модернизировали сварочный процесс. В цеху появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный на предприятии. Утверждается, что 600-килограммовое устройство повысит точность расположения деталей и качество сварки, а также упростит и ускорит производство кузовов трех моделей — «Патриота», «Пикапа» и «Профи».

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Сварочный кондуктор применяют для изготовления щитка передка. Он последовательно собирает детали, фиксируя их с помощью девяти пневмоцилиндров. Только после этого, когда комплектующие точно расположены и закреплены, начинается контактная сварка.

У устройства большой ресурс: дроссели, используемые в кондукторе, рассчитаны на миллион срабатываний. Все элементы защищены от коррозии, а контактирующие с кузовными деталями ложементы сделаны из термически обработанной стали повышенной твердости.

Кондуктор можно легко переналадить на другую модель: достаточно переставить узлы и изменить расположение упоров.

В начале сентября УАЗ слегка обновил грузовичок «Профи». Автомобиль теперь оснащается светодиодными ходовыми огнями в «базе», но цена осталась прежней: бортовой «Профи» с однорядной кабиной стоит от 1 585 000 рублей с учетом скидки.