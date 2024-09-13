В Адыгее продают редкий ЗИЛ-433180 2007 года выпуска с пластиковым оперением

В Адыгее появилось предложение для тонких ценителей жанра. Речь идёт о дизельном грузовике ЗИЛ-433180 2007 года выпуска.

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Но это не просто какой-то очередной ЗИЛ, а собранный, вероятно, из оставшихся запчастей в облике последних ЗИЛов образца 2006 года.

Это значит, что он отличается пластиковым оперением с немного покатым капотом, а также кабиной со спальным отсеком.

ЗИЛ-433180, выпускаемый с 2004 года, выделяется увеличенной до 8 тонн грузоподъемностью и шестицилиндровым дизелем ММЗ Д-260.11 Е2 мощностью 178 л.с. и крутящим моментом 708 Н·м.

АМО ЗИЛ использовал импортный (хотя и ближнезарубежный) дизель из-за отсутствия собственного двигателя, несмотря на многолетние попытки его создания.

ЗИЛ-433180 пользовался ограниченным спросом, а объем производства невелик. Семейство включало две версии: бортовой грузовик 433180 и шасси 433182 под различные надстройки, например, изотермические фургоны и мусоровозные кузова. Существовал также вариант шасси 494582 под самосвальный кузов.

В задней подвеске, как опция, предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости на осевую нагрузку 10 т. Также предусмотрена блокировка дифференциала.

Девятиступенчатая коробка передач с демультипликатором оснащена синхронизаторами на всех передачах, кроме первой. Включение демультипликатора осуществляется пневмоприводом с управлением от рычага КП.

А вот интерьер кабины был всё тем же убогим и угловатым, как у обычного ЗИЛ-4331. Да и наличие спального отсека тут лишь номинально, ведь спать там было очень неудобно из-за его тесноты.