В Японии продают реплику AC Cobra на базе Mazda MX-5

В Японии на продажу выставили родстер Mazda MX-5 поколения NB8C 1999 года выпуска, стилизованный под AC Cobra.

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Внешний вид реплики получился довольно близок к Cobra.

От оригинального кузова остались лишь двери: даже лобовое стекло было сдвинуто назад, чтобы сделать капот длиннее.

Обратите внимание, что лобовое стекло было переделано и теперь состоит из двух половинок.

Салон перетянули красной кожей, глубокие штамповки сделали из колесных дисков от Volkswagen, а боковой выхлоп — это муляж. Мягкого складного верха больше нет: вместо него используется жёсткая крыша, также имитирующая AC Cobra.

К сожалению, никаких изменений под капотом не произошло: там до сих пор установлен стандартный 1,8-литровый мотор, работающий в паре с 6-ступенчатой механической КПП.