Кроссовер Bestune T90 от FAW получил обновления перед дебютом в России

Паркетнику слегка подправили внешность, кое-какие изменения есть и в салоне. Технику же реформы, по предварительным данным, не затронули.

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Кроссовер Bestune T90 длиной 4718 мм дебютировал в Китае в прошлом году (бренд Bestune принадлежит концерну FAW). На родине эта модель сейчас является самым популярным SUV марки, хотя на фоне конкурентов результаты скромные. Так, по информации местных профильных медиа, с января по август 2024-го Bestune T90 разошелся тиражом чуть более 7900 экземпляров. К примеру, Changan CS75 Plus предыдущего поколения только в августе обрел свыше 12 000 владельцев. И вот анонсирован Bestune T90 нового модельного года.

Кроссоверу слегка освежили внешность. На радиаторной решетке теперь черные полоски вместо блестящих. Черной сделали и окантовку нижней решетки, хотя пару хромированных линий на ней все же оставили. Еще потемнели 18-дюймовые диски. Корму пока не продемонстрировали.

В салоне посвежевшего Bestune T90 – рыжевато-коричневая кожа, плюс изменен цвет пластиковых декоративных вставок на передней панели и картах дверей. Про новое оборудование пока не слышно. Паркетник предыдущего модельного года по умолчанию имеет 8-дюймовую виртуальную приборку, мультимедийную систему с вертикальным планшетом диагональю 12,6 дюйма, климат-контроль и круиз-контроль. У дорогих версий есть панорамная крыша, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз».

Техника, по предварительным данным, прежняя. В Китае Bestune T90 доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор – это турбочетверки 1.5 и 2.0 мощностью 169 и 252 л.с. соответственно. Базовый двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, двухлитровому положен классический восьмиступенчатый автомат. Привод только передний.

В Китае продажи паркетника 2025 модельного года стартуют в ближайшее время.

Между тем кроссовер Bestune T90 обещан и России – до нас он должен добраться в этом году. Скорее всего, к нам привезут дореформенную версию.