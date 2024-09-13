Tesla разработала новый метод сборки авто

Tesla запатентовала инновационный метод сборки электромобилей «Unboxed», который ускорит производство и снизит затраты.

© Wikimedia Commons

Tesla продолжает внедрять революционные подходы к производству, представив новую модульную технологию сборки автомобилей под названием «Unboxed». Эта система позволит собирать отдельные модули автомобиля, такие как передняя и задняя части, крыша и другие компоненты, которые затем будут объединяться на заключительном этапе производства. Это ускорит процесс сборки и значительно снизит затраты, делая производство электромобилей еще более эффективным, сообщает 32cars.ru.

Ранее технология Gigacasting уже показала свою эффективность, позволив Tesla сократить время и расходы на производство. Однако система «Unboxed» предлагает еще большую гибкость, что особенно важно для выпуска автономных транспортных средств, таких как будущий Robotaxi. Производственные линии с новой технологией уже внедряются на заводе Tesla в Техасе. Ожидается, что больше деталей об этом методе будет раскрыто на презентации Robotaxi в октябре 2024 года.