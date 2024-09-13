Ford представит гибридный пикап Ranger PHEV на автосалоне в Ганновере

На IAA 2024 Ford покажет новый гибридный Ranger PHEV с электромотором и бензиновым двигателем EcoBoost, способный проезжать до 45 км без выбросов.

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На автосалоне IAA Transportation 2024 в Ганновере состоится мировая премьера Ford Ranger PHEV — гибридного пикапа, оснащённого 2,3-литровым бензиновым двигателем EcoBoost и электромотором. Модель предлагает до 45 км хода на одной электротяге, что делает её идеальной для городских поездок с нулевыми выбросами, сохраняя возможности бензинового двигателя для дальних путешествий и бездорожья, сообщает 32cars.ru.

Ford Ranger PHEV также получил систему Pro Power Onboard, которая позволяет использовать энергию аккумулятора для питания электроинструментов или оборудования на природе. Максимальная буксировочная способность пикапа — 3 500 кг, что подтверждает его пригодность для тяжёлых задач. Производство модели начнётся в конце 2024 года, а продажи стартуют в 2025 году.