Как защитить ключ автомобиля от дождя

Эксперты рассказали, как спасти автомобильный ключ после попадания под дождь и что делать, чтобы не остаться без возможности завести машину.

© РИА Новости

Автомобильный ключ может выйти из строя при попадании воды внутрь. Намокание может привести к короткому замыканию и коррозии, что делает ключ непригодным для дальнейшего использования. Если ключ всё-таки попал под дождь, первое, что нужно сделать, — открыть корпус и вынуть батарею, чтобы избежать короткого замыкания. Затем тщательно высушите ключ, например, феном, и обработайте контакты спиртом для предотвращения коррозии, сообщает 32cars.ru.

После высыхания установите новую батарею, однако будьте готовы к тому, что ключ может не заработать, если повреждение произошло сразу при контакте с водой. В этом случае лучше обратиться к специалистам, занимающимся ремонтом автомобильных ключей. Если ваш автомобиль оснащен бесключевой системой, сложности могут возникнуть с запуском двигателя. В современных машинах иногда предусмотрено скрытое металлическое лезвие для аварийного открытия.

Для запуска системы ищите пиктограмму ключа на рулевой колонке — это поможет активировать транспондер, даже если батарея села. Однако в случае повреждения транспондера автомобиль может не завестись.