Fiat поставил производство 500e на паузу

Выпуск «зелёной» версии модели итальянской марки был приостановлен на заводе в Турине сегодня, 13 сентября.

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Марка Fiat на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellantis, который, как и многие другие глобальные производители, столкнулся с недостаточно высоким спросом клиентов на электромобили. Согласно статистике, рыночная доля электромобилей в Европе по итогам июля 2024-го сократилась до 13,5% (в июле прошлого года она была равна 14,6%). В результате компаниям сейчас приходится пересматривать свои стратегии развития, которые изначально предполагали полный переход на «электрички».

В Stellantis заявили о «серьёзных трудностях» на европейском рынке электромобилей, с ними в корпорации связали спад продаж Fiat 500 (в статистику Jato Dynamics включены как версии с ДВС, так и полностью электрические версии). Так, с января по июль текущего года модель разошлась по старосветскому рынку тиражом 74 885 экземпляров, что на 24% меньше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Теперь автогигант принял решение приостановить выпуск Fiat 500e на заводе Мирафьори, который расположен в Турине (Италия). Выпуск электрических «пятисотых» был поставлен на паузу сегодня, 13 сентября. Как долго продлится приостановка, пока неизвестно. В Stellantis отметили, что компания «усердно работает, чтобы наилучшим образом справиться с этим трудным этапом перехода».

Напомним, в прошлом месяце стало известно о том, что бензиновый Fiat 500 ушёл из Европы из-за вступивших в силу новых правил кибербезопасности. Роль прощальной версии модели для старосветского рынка исполнил кабриолет Fiat 500C Collezione 1957, который был выпущен тиражом 1957 экземпляров (в честь года начала производства классического Fiat 500).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, преемник у модели с ДВС будет: на базе электрического Fiat 500e создадут новый вариант с бензиновым мотором, который будет работать в составе мягкогибридной установки. Изначально предполагалось, что Fiat 500 Ibrida появится на европейском рынке в первом квартале 2026 года, однако на фоне слабого спроса на 500e срок начала производства новинки решили ускорить.

Мягкогибридная версия «пятисотого» встанет на конвейер уже в 2025 году, производство будет налажено на том же заводе Stellantis в Турине. Кроме того, известно, что корпорация намерена инвестировать 100 млн евро в разработку новой «более производительной» тяговой батареи для модели Fiat 500e, что в теории может повысить спрос на «электричку», так как в результате вырастет её запас хода на одной зарядке (дальнобойность нынешней версии не превышает 320 км).

Отметим, вместе с «пятисотым» в отставку недавно ушёл и родственный хот-хэтч Abarth 595/695, причём в планах Stellantis нет прямых наследников с бензиновым мотором, так что поклонникам моделей Abarth пока что предлагается только «переключиться» на электрический Abarth 500e.