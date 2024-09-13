Автомобили Xcite теперь можно купить на Ozon

Автомобили Xcite появились на Ozon. Марка Xcite, автомобили которой производятся на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, а продаются в автосалонах Lada, появилась на маркетплейсе. На Ozon уже доступна для покупки пока единственная модель в линейке бренда — кроссовер X-Cross 7. Машину можно приобрести в пару кликов, причем без наценок, а по рекомендованной заводом стоимости. Оплата производится онлайн, а документы подписываются непосредственно в момент выдачи автомобиля новому владельцу. Кроссовер привезут в заранее согласованное с покупателем место в регионе, где доступна доставка.

© Motor.ru

Как рассказали в пресс-службе Xcite, на автомобили, купленные на маркетплейсе, будет распространятся стандартная гарантия автопроизводителя — три года или 100 тысяч километров пробега. X-Cross 7 предложен в тех же комплектациях, что в дилерских центрах: Enjoy и Techno. Уже в «базе» он оснащен электроприводом двери багажника, бесключевым доступом и дистанционным запуском с ключа, светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем и мультимедийной системой с шестью динамиками. Есть у кроссовера и поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также полный «зимний пакет».

Рекомендованные розничные цены начинаются от 2 499 000 рублей за исполнение Enjoy и от 2 636 000 за версию Techno.

Xcite X-Cross 7 выпускают крупноузловым методом на бывшем предприятии Nissan, которое после ухода японского автопроизводителя из России было переименовано в «Автозавод Санкт-Петербург». Комплектующие для модели поставляет «восточноазиатский партнер» из Китая, с конвейера сходят по паре десятков машин в час.

В России вступают в силу новые требования к составу автоаптечки

У кроссовера 190-миллиметровый дорожный просвет, в под капотом у него бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, который развивает 147 лошадиных сил и работает в связке с вариатором. Привод передний.

Ранее сообщалось, что в августе Xcite X-Cross 7 разошелся в количестве 1005 экземпляров. Это на 27,9 процента больше, чем в июле, и на 104,3 процента превышает результат июня — дебютного месяца продаж.