Будущее автокредитов из-за роста ключевой ставки может быть разным

Автоэксперты прокомментировали последствия роста ключевой ставки для автокредитов. Утро 13 сентября вряд ли можно назвать добрым. Стало известно, что Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19%, что стало максимальным значением с апреля 2022 года. Последний раз повышение произошло в этом июле — до 18% годовых.

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Автоэксперт Игорь Моржаретто уверен, что повышение ключевой ставки приведёт к удорожанию автокредитов в России, о чём он рассказал «Известиям». Но пока есть рекордный спрос на машины, будет спрос и на автомобильные кредиты. Даже высокие проценты пока не остановят россиян, желающих приобрести машину. Но, по мнению Моржаретто, уже в ближайшее время интерес к машинам поостынет.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, повышение ставки не стало неожиданностью для большинства участников автомобильного рынка страны, а значит, ждать значительного увеличения стоимости автокредитов не стоит. «При этом даже действующие ставки по автоссудам являются аномальными и есть риск того, что люди, которые сейчас вязали такие кредиты, в перспективе не смогут их выплачивать. Это приведет к появлению на рынке большого количества машин, которые находились в залоге у банка», — сказал эксперт.