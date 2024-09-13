LEGO создали полноразмерную копию гиперкара McLaren P1

LEGO Group и McLaren Automotive воссоздали гиперкар P1 из более чем 342 тысяч деталей конструктора. Об этом сообщает пресс-служба LEGO.

Несмотря на огромное количество деталей, инженерам все же пришлось установить стальную раму, диски и шины, как у оригинала. Под капотом стоит аккумулятор, который питает 768 электродвигателей LEGO. Они разделены на восемь моторных блоков, имитируя работу двигателя V8.

По словам конструкторов, на создание автомобиля ушло 8433 часа. Из них 6134 часа было потрачено на планирование и проектирование, а еще 2210 — на сборку P1. Гонщик команды McLaren Ландо Норрис уже протестировал «игрушечную» машину — ему удалось проехать целый круг и развить скорость до 64 км/ч.

Отметим, что команда Lego до этого уже воссоздавала гиперкары — в 2018 году инженеры разработали и собрали Bugatti Chiron. Однако тогда машина получилась не столь успешной — она набрала лишь 19 км/ч, а возможность управления отсутствовала.