Больше половины новых машин в России покупают в кредит

Россияне покупают больше половины новых автомобилей в кредит. В первом полугодии 2024 года в России было продано 719 430 новых легковых машин, что на 72 процента больше, чем за тот же период 2023 года, подсчитали в «Авто.Ру Бизнес». При этом 62 процента из них были куплены на кредитные средства. Однако спрос на займы скоро упадет из-за резкого повышения утильсбора и повышения ключевой ставки Центробанка, говорят аналитики.

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В июле 2024 года портфель автокредитов в РФ вырос на 111 миллиардов рублей и достиг исторического максимума, подсчитали в банке БКФ. На первое августа портфель составлял 2,28 триллиона рублей — почти на 60 процентов больше, чем год назад. В июне к нему прибавилось 87 миллиардов рублей, в мае — 99.

По словам аналитиков, рекорды обусловлены переходом спроса с ипотеки на автокредиты. При этом банки уже начали ужесточать условия выдачи займов и повышать ставки.

В нынешнем году власти выделили на льготные автокредиты 17,3 миллиарда рублей, напомнили в Минпромторге.

С начала года программа помогла купить почти 53 тысячи машин — почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. В 2025-м планируется вложить в льготные кредиты более 23 миллиардов рублей.