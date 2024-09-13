В России в продаже появилась Skoda Octavia Pro по цене от 2,58 млн рублей.

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Skoda Octavia Pro с большим багажником и вместительным салоном продолжают поставлять в Россию из Китая. Автомобиль подешевел. Так, в июне цены на него начинались от 2,8 млн рублей, а сейчас – от 2,58 млн рублей. За такую сумму продают Skoda Octavia Pro 2024 года выпуска с аналоговой панелью приборов вместо цифровой.

По цене 2,64 млн предлагается комплектация, включающая кожаный салон, люк, мультифункциональный руль, мультимедийный комплекс с крупным сенсорным экраном, климат-контроль и прочее. Под капотом установлены 1,4-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор, 7-ступенчатый робот DSG. Привод передний.

Объем багажника составляет от 528 до 1482 литров в зависимости от положения задних сидений. Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.