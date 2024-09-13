Стало известно, сколько денег Минпромторг выделит на льготное автокредитование

В 2024 году Минпромторг дофинансирует программу льготного автокредитования на 6,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«В соответствии с поручением первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова Минпромторг России дофинансирует программы стимулирования спроса в 2024 году. На программу льготного автокредитования будет направлено 6,5 млрд рублей», - говорится в сообщении.

Это позволит дополнительно реализовать более 36 тыс. автомобилей, отметили в Минпромторге.

До этого стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в августе стали рекордными за последние 3,5 года.

За прошедший месяц в России было реализовано 148,3 тыс. новых легковых машин. Месячный результат, превышающий эту цифру, российский авторынок до этого демонстрировал в апреле 2021 года, когда за месяц было реализовано 171,5 тыс. автомобилей.

По сравнению с июлем 2024 года продажи новых автомобилей в России увеличились на 9%, а относительно августа 2023 года — на 35%.

Примерно четверть от купленных россиянами легковых машин в августе 2024 года составили отечественные Lada. Китайский Haval реализовал в августе 18,6 тыс. машин, Chery — 16,5 тыс. машин, Geely — 14,5 тыс. машин. За ними следует Changan с показателем 11,4 тыс. машин. Суммарно на перечисленные марки приходится две трети объемов российского авторынка.