Новый Aurus пустили на роскошную люстру для МКФ

Марка Aurus выступила партнёром Международного культурного форума. Мероприятие, местом проведения которого стал культурно-выставочный комплекс Главный штаб Эрмитажа на Дворцовой площади северной столицы. Там организовано концептуальное арт-пространство, где выставлен седан Aurus Senat.

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Элементом экспозиции является художественная люстра, выполненная из 433 деталей автомобилей Aurus. Правда, в компании умолчали, какие конкретно комплектующие потребовались, чтобы создать такой арт-объект. А жаль: многим было бы интересно выяснить подробности.

«В концепции этого арт-объекта заключена ключевая метафора всей экспозиции: инженерия и промышленный дизайн, возведённые в ранг высокого искусства, и образ света, который озаряет путь технологического и научного прогресса», — описывает светильни пресс-служба люксового бренда.

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Ранее НАМИ показал новый мотор от гибридного Aurus. На выставке MIMS-24 отечественный производитель представил модульную электрическую силовую установку, которая вскоре будет устанавливаться на «озеленённые» роскошные автомобили отечественного производства.