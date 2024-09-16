Производитель строительной техники Caterpillar тайно разрабатывает пикап

Компания Caterpillar выпустит пикап. Техасский производитель, выпускающий строительную и горнодобывающую технику, собирается расширить свой и без того широкий профиль. В него добавятся обычные машины: Caterpillar втайне начала разработку пикапа, пишет издание The Drive, недавно получившее подтверждение этой информации от инсайдеров.

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Компания уже приступила к изготовлению некоторых деталей двигателя будущего пикапа, сказал инсайдер, который представился сотрудником Caterpillar. Их будут делать на заводе Cat в Мейплтоне, штат Иллинойс. Пока это лишь образцы, но объем производства уже довольно высок.

Есть вероятность, что Caterpillar собирается поставлять их некоему производителю пикапов, однако у всех крупных игроков рынка уже есть свои поставщики: Ram получает моторы от Cummins, Ford сам делает «дизели» Power Stroke, а General Motors выпускает Duramax на дочернем предприятии. То есть, вероятно, что Cat все-таки работает над агрегатами для собственной модели.

По словам источника, дорожный грузовичок оснастят дизельными шести- и восьмицилиндровыми моторами. Есть даже предварительные цены: машины с V6 будут стоить от 59 тысяч долларов (5,4 миллиона рублей), с V8 — от 89 тысяч (восемь миллионов).

Слухи о пикапе под шильдиком Cat появились летом и сопровождались изображениями будущей модели. Однако позже оказалось, что они сгенерированы нейросетью. Это дополнительно подтвердил источник The Drive, добавив, что пока нет даже дизайнерских эскизов будущей новинки.