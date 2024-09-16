$90.93-0.18100.80+0.41
Войти в почту

Производитель строительной техники Caterpillar тайно разрабатывает пикап

Компания Caterpillar выпустит пикап. Техасский производитель, выпускающий строительную и горнодобывающую технику, собирается расширить свой и без того широкий профиль. В него добавятся обычные машины: Caterpillar втайне начала разработку пикапа, пишет издание The Drive, недавно получившее подтверждение этой информации от инсайдеров.

Производитель строительной техники Caterpillar тайно разрабатывает пикап
© Motor.ru

Компания уже приступила к изготовлению некоторых деталей двигателя будущего пикапа, сказал инсайдер, который представился сотрудником Caterpillar. Их будут делать на заводе Cat в Мейплтоне, штат Иллинойс. Пока это лишь образцы, но объем производства уже довольно высок.

Есть вероятность, что Caterpillar собирается поставлять их некоему производителю пикапов, однако у всех крупных игроков рынка уже есть свои поставщики: Ram получает моторы от Cummins, Ford сам делает «дизели» Power Stroke, а General Motors выпускает Duramax на дочернем предприятии. То есть, вероятно, что Cat все-таки работает над агрегатами для собственной модели.

По словам источника, дорожный грузовичок оснастят дизельными шести- и восьмицилиндровыми моторами. Есть даже предварительные цены: машины с V6 будут стоить от 59 тысяч долларов (5,4 миллиона рублей), с V8 — от 89 тысяч (восемь миллионов).

Слухи о пикапе под шильдиком Cat появились летом и сопровождались изображениями будущей модели. Однако позже оказалось, что они сгенерированы нейросетью. Это дополнительно подтвердил источник The Drive, добавив, что пока нет даже дизайнерских эскизов будущей новинки.

Автоновости
Toyota
Соллерс Авто
Caterpillar
Ford
General Motors