MG представила для Индии электрический минивэн Windsor без батареи

Компания MG представила новый электромобиль Windsor для индийского рынка — перелицованный Baojun Cloud.

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Особенностью этой модели является ее стартовая цена в 11895 долларов (1,1 млн рублей). При этом в цену электромобиля не включена тяговая батарея – ее можно взять в аренду.

Владельцам придется раскошелиться дополнительно на 0,04 доллара (3,5 рубля) за каждый километр пробега. Они получают пожизненную гарантию на аккумуляторную батарею с неограниченным пробегом и бесплатной зарядкой в ​​течение первого года. Итак, если вы из проезжающих 10 000 километров в год, рассчитывайте потратить 420 долларов (38500 рублей) за программу Battery-as-a-Service.

Аккумуляторная батарея имеет емкость 38 кВт⋅ч, что обеспечивает запас хода до 331 километра. Переднюю ось приводит в движение один электродвигатель, выдающий 134 лошадиные силы мощности и 200 Нм крутящего момента.

Внутренняя отделка аналогична китайскому аналогу с 15,6-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы и 8,8-дюймовой цифровой приборной панелью. Ключевым отличием модели с индийскими спецификациями, кроме правого руля, является физическое управление блоком кондиционера, что делает его более удобным для водителя.

Электрический MG Windsor будет доступен для заказа в Индии с 3 октября, первые поставки в автосалоны бренда ожидаются уже 12 октября.