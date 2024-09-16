Новая Lada Aura уже замечена на конвейере АвтоВАЗа

Фотофакт: первые экземпляры Lada Aura идут по сборочной линии АвтоВАЗа. Как и предполагалось, в сентябре АвтоВАЗ приступил к выпуску бизнес-седана для чиновников, за основу которого взяли Lada Vesta NG, — новинка получила название Aura. Уже в 2025-м завод будет собирать эту модель со скоростью 2,5 единицы в час, а в перспективе темп может быть увеличен до пяти штук, если машины начнут закупать таксопарки. Для них планируется выпустить версию не с кожаным, а с тканевым салоном.

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Впервые о разработке «растянутой» Весты с салоном повышенного комфорта стало известно больше года назад: в июне 2023-го был представлен прототип модели. Новый длиннобазный седан унаследовал опции комфорта и безопасности у Vesta NG, но задний ряд оказался проще, чем у Vesta Signature семилетней давности.

От Vesta NG бизнес-седан Aura отличается увеличенной на 250 миллиметров колесной базой — это позволило обеспечить дополнительное пространство для пассажиров второго ряда. Весной этого года появились слухи о том, что несколько экземпляров Ауры уже собраны, а старт полноценного производства запланирован на сентябрь. И действительно: на днях телеграм-канал ТагАЗ опубликовал фотографию нескольких седанов на сборочной линии и заявил, что первые автомобили начали сходить с конвейера.

Кроме того, сообщается, что осенью АвтоВАЗ введет в палитру синий колер, а в 2025-м может вернуться и серый оттенок Тайфун от Sport-версии.

По неофициальным данным, стоить Lada Aura будет около 2,6 миллиона рублей. Для сравнения: год назад была озвучена стартовая цена в пределах 25 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей), но уже тогда АвтоВАЗ допустил, что к моменту старта продаж она может быть пересмотрена.