«Яндекс» впервые выписал штраф за передачу самоката детям

Кикшеринговый сервис Яндекс Go впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю за передачу арендованного электросамоката троим несовершеннолетним, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.

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Подростков сфотографировал очевидец, который после пожаловался в службу поддержки и предоставил фото. В компании пояснили, что по номеру на самокате и времени фото специалисты установили поездку и выставили штраф на аккаунт, с которого осуществлялась аренда.

Повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними действует с 1 сентября. По правилам сервиса, пользоваться СИМ можно только с 18 лет.

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Ранее столичный Дептранс направлял в адрес операторов сервисов аренды электросамокатов письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем до 100 тысяч рублей. Также специалисты предложили распространить такое наказание на тех, кто передает руль детям.

Между тем школьникам начнут объяснять правила безопасного вождения СИМ. Планируется, что данную программу начнут вводить в школах в середине осени и продлится она до конца учебного года. Всего пройти обучение должны около 100 тысяч учеников.