Новый Renault 4 проходит завершающие этапы дорожных испытаний

Ожидается, что новинка французской марки дебютирует в рамках Парижского автосалона, который откроет свои двери в середине октября.

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Несмотря на низкие показатели продаж электромобилей на европейском рынке, ряд старосветских производителей продолжают придерживаться своих планов по выпуску «зелёных» машин. Французский бренд представил пятидверный хэтчбек Renault 5 в конце февраля текущего года, а сейчас к скорой премьере готовится ещё одна полностью электрическая новинка – кросс-хэтч Renault 4.

Известно, что этой пятидверке не только внешность оформят в ретро-силе, но и индекс ему достанется от модели из истории бренда: речь идёт об автомобиле Renault 4L – Quatrelle, который появился в 1961 году и продержался на конвейере до 1994-го (совокупный тираж за эти годы составил более 8 млн экземпляров).

Ожидается, что премьера новинки пройдёт примерно через месяц в рамках автосалона в Париже. А пока что производитель отправил прототипы на заключительный этап дорожных испытаний. Свежей порцией снимков с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. Несмотря на скорый дебют, тестируемые машины пока не растеряли свою маскировку, однако у одного прототипа (без рейлингов) были замечены необычные колёсные диски, которые не предлагаются для ближайшего родственника – хэтчбека Renault 5.

Напомним, ещё в 2021 году внешность близкого к производству варианта будущего Renault 4 была рассекречена на патентных изображениях, а в октябре 2022-го французы показали концептуальный кроссовер 4Ever Trophy: напомним, этот шоу-кар получил различные внедорожные «фишки» – массивный обвес по периметру кузова, багажник на крыше и лопату, которая закреплена на корме.

Вероятно, в основу серийного кросс-хэтчбека Renault 4 ляжет платформа AmpR Small, которая является модернизированным вариантом «тележки» CMF-B (на этой же «тележке» базируется Renault 5). Технику новинка, вероятно, тоже разделит с «пятёркой»: так, в линейку кросс-хэтча могут войти электромоторы мощностью 122 и 150 л.с. (у R5 есть ещё базовый вариант с отдачей 95 л.с.), а также пара батарей на выбор – ёмкостью 40 и 52 кВт*ч. Ожидается, что дальнобойность на одной зарядке превысит 400 км (при расчёте по циклу WLTP).

До дилеров на старосветском рынке будущий Renault 4, вероятно, доберётся в первой половине 2025 года, его ценник компания обнародует позже. За покупателей «четвёрке» в Европе, очевидно, придётся побороться с кросс-хэтчбеком Citroën ë-C3, дебют которого прошёл в октябре прошлого года. Кстати, на домашнем рынке, во Франции его можно купить минимум за 14 800 евро (эквивалентно примерно 1,49 млн рублей по текущему курсу), топовый вариант обойдётся в 27 800 евро (около 2,81 млн рублей).

Как и другие производители, Renault частично пересмотрел свою стратегию. Минувшей весной стало известно о том, французский производитель намерен продолжить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в следующем десятилетии, хотя ранее предполагался переход на электрокары.