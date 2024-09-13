Сотрудники ГАИ проверят на трезвость подмосковных водителей

В Подмосковье сотрудники ГАИ проверят водителей на трезвость, пишет интернет-издание Regions со ссылкой на пресс-служба ведомства. Такие меры пройдут 14 и 15 сентября в целях профилактики ДТП с участием пьяных автомобилистов.

По данным издания, сотрудники будут патрулировать на определенном участке дороги, где будут останавливать водителей для проверки. После этого инспекторы ДПС будут проверять автомобилистов в другой локации Московской области.

Сотрудники Государственной автомобильной инспекции также призвали граждан незамедлительно сообщать в полицию о происшествиях с пьяными водителями.

Ранее стало известно, что бывшего депутата Горсобрания Сочи Анжелу Селюкову могут лишить водительских прав на срок до 1,5 лет за отказ от медицинского освидетельствования. Отмечается, что ее Aston Martin сотрудники полиции остановили на дороге, предположительно женщина находилась в нетрезвом состоянии.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что нужно поднять возраст, по которому разрешено покупать весь алкоголь. По его словам, у государства должно быть в приоритете здоровье молодого поколения. Депутат отметил, что среди молодых людей каждый второй именно под воздействием спиртного совершает преступление.