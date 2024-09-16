Утверждена шкала индексации утильсбора на машины до 2030 года

Правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на машины до 2030 года. Первое повышение ставки произойдет уже 1 октября и составит в среднем 70-85%, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Грубо говоря, ввезенные в Россию машины подорожают практически в два раза. И как такой подход скажется на рынке? Об этом рассказывают "РГ" эксперты.

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"В дальнейшем ставка утильсбора будет индексироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года", - уточняется в сообщении ведомства.

Для расчета утильсбора на транспортные средства, ввезенные в Россию до этой даты, будут действовать прежние коэффициенты при условии подачи документов в таможенные органы не позднее 15 октября 2024 года.

Введение долгосрочной шкалы индексации утильсбора касается видов техники, которые серийно производятся в России в достаточном для обеспечения запросов внутреннего рынка объеме. Новые коэффициенты будут действовать как для производителей техники, так и для импортеров.

В части импорта автомобилей изменения не затронут льготные коэффициенты, действующие для граждан, самостоятельно ввозящих автомобиль в Россию для личного пользования с объемом двигателя до трех литров.

В отношении дорожно-строительной техники принято решение об индексации утильсбора с 1 января 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно.

На некоторые виды специализированной техники, производство которой в России пока находится на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация, которая вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов, в частности на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, уточнили в минпромторге.

В министерстве также отметили, что все утвержденные коэффициенты сформированы с учетом перспективного уровня инфляции и влияния других макроэкономических факторов. При этом ведомство продолжит следить за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и предоставлять предприятиям комплекс мер господдержки, за счет которого индексация не скажется на стоимости автомобильной и специализированной техники российского производства, подчеркнули в минпромторге.

Примечательно, что при общественном обсуждении этого проекта большинство зарегистрированных участников высказалось против. Однако эти мнения не были учтены.

Цены на машины будут расти постепенно. Ведь сейчас на площадках, на складах довольно большое количество нераспроданных автомобилей

Как сообщил "РГ" автоэксперт Игорь Моржаретто, к сожалению, утильсбор был принят по первоначальному проекту - очень жесткий. Он предусматривает, что иностранные производители организуют свое производство в России. Но при этом нет льгот на новые проекты. Эта мера ударит по рынку и приведет не к увеличению бюджета, а к его сокращению.

Как пояснил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, в поставке легковых машин изменений нет. Цены будут расти постепенно. Ведь сейчас на площадках, на складах довольно большое количество нераспроданных автомобилей. Чисто теоретически, по мнению Максима Кадакова, крупные производители могут взять на себя возмещение переплаты. Но об этом пока ничего неизвестно. Дилеры на себя такую обузу не возьмут. В течение октября-ноября цены будут расти в среднем на 10 процентов. Но при этом продажи не упадут.

Но такое подорожание - это разгон инфляции. Ведь при резком увеличении стоимости машин растут в цене услуги по доставке, такси... Даже продукты подорожают, поскольку транспортная составляющая входит в их стоимость.

Дело в том, что наш автопром пока не может насытить рынок настолько, чтобы полностью отказаться от импортных авто. А привлекут ли наши условия иностранных инвесторов для строительства своих заводов на российской территории - большой вопрос. Сравните: в августе этого года в Китае было реализовано 1,5 миллиона автомобилей, а у нас столько же только за год. Нужно ли китайским производителям инвестировать в Россию? Это большой вопрос.