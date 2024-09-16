Cadillac выставляет на аукцион самый первый Escalade IQ

Первый серийный электрокроссовер Cadillac Escalade IQ будет выставлен на аукцион Barrett-Jackson в следующем месяце. Он может похвастаться 55-дюймовым изогнутым дисплеем, а также системой полного привода с двумя электромоторами мощностью 750 л.с.

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Известно, что электромобиль имеет батарею ёмкостью более 200 кВт⋅ч, которая должна обеспечить запас хода более 740 км.

Cadillac и Barrett-Jackson объявили о планах предложить первый Escalade IQ на осеннем аукционе Scottsdale в октябре. Нет информации о том, за сколько он будет продан, но все вырученные от его продажи средства пойдут в Детский фонд Детройта.

На продажу выставят экземпляр в варианте Sport 2 в цвете Black Raven. Модель имеет аэродинамически оптимизированные 24-дюймовые колеса, стеклянную крышу и дверь с электроприводом. Роскошный интерьер представляет собой сочетание кожи, дерева и металлических акцентов. К ним подключается 55-дюймовый изогнутый дисплей, а также 11-дюймовый командный центр.