Раскрыты параметры нового кроссовера Geely Galaxy

Новый кроссовер Geely Galaxy: фото без маскировки и параметры. Китайские сертификационные органы раскрыли подробности о модели Starship 7. Судя по фотографиям под суббрендом Geely Galaxy собираются выпустить бензин-электрический аналог модели E5. По габаритам кроссоверы близки, но не идентичны: разница в колёсной базе полсантиметра в пользу Starship 7, в габаритной длине — 12,5 сантиметра. Официальную премьеру ожидают в этом году.

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Сочетание Geely Galaxy Starship 7 напоминает об одноимённом концепт-каре, но в реальности между кроссоверами мало общего. В серию флагман пойдёт под именем L9, а «семёрка» по дизайну и пропорциям похожа на «младший» электромобиль Galaxy E5. Интересная особенность — традиционные дверные ручки, также обращают на себя внимание двухъярусные фары.

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Известно, что под капотом гибрида 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» BHE15-BFN мощностью 110 лошадиных сил. Ожидается литий-железо-фосфатный аккумулятор ёмкостью 29 киловатт-часов. Сертифицированы две модификации снаряжённой массой 1724 или 1790 килограммов. Изюминкой кроссовера станет аудиосистема с 27 динамиками и гигантский трапецевидный экран медиасистемы.

Презентацию Geely Galaxy Starship 7 ожидают в течение трёх месяцев. Будут ли экспортные поставки не уточняется, хотя электромобиль Galaxy E5 заявлен, как «глобальная» модель.