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Немецкие угонщики предпочитают «уводить» самые надёжные машины

Названы машины, которые пользуются бешеной популярностью у угонщиков в ФРГ. Именно внедорожники стали самыми угоняемыми машинами в Германии по итогам 2023 года, судя по результатам рейтинга, опубликованном немецкой страховой компанией GDV.

Названы машины, которые пользуются популярностью у угонщиков
© Quto.ru

Лидирующую позицию занимает Toyota Land Cruiser – 160 угонов на одну тысячу автомобилей. Второе место «заслужил» Lexus NX (157/1000), третье — Lexus UX (136/1000). Компания Toyota, ознакомившись с рейтингом, заявила, что высокие показатели угонов не связаны с недостаточной защитой от краж. Всё дело в высоком престиже этих машин в Европе.

Все три модели на европейском рынке расположены в ценовом сегменте от €55 000 до €60 000, что даёт возможность кому-то хорошо подзаработать. Более дорогой (€100 000)и не менее престижный Range Rover Sport II занят четвёртую (121/1000).

Далее идут купе Kia Stinger (110/1000) и снова внедорожники: Toyota RAV4 пятого поколения (91/1000), Hyundai Santa Fe (90 /1000) и Jeep Grand Cherokee (87/1000). Неожиданностью списка можно назвать гибридный фургон Toyota Prius+ (66/1000), но, по мнению страховщиков, успех этой машины у угонщиков можно объяснить её большой популярностью у семейных клиентов.

Справедливости ради, стоит отметить, что Германия может похвастаться довольно благополучной статистикой по угонам среди европейских стран. Согласно статистике, в среднем за год в стране совершается 4 кражи на 1000 автомобилей.

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