Volkswagen раскрыл странный дизайн абсолютно нового Teramont

Внешность абсолютно нового Volkswagen Teramont раскрыли до премьеры. В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии и характеристики вседорожника новой генерации. Судя по неизменной длине колёсной базы, в основе Volkswagen Teramont та же платформа, однако все кузовные панели другие, а свесы значительно выросли. Новинка сертифицирована в единственной версии 450 TSI с бензиновым двигателем 2.0 (272 силы) и полным приводом.

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Второе поколение Volkswagen Teramont в Китае получит приставку Pro. Новинка увеличится в размерах: на 106 мм в длину, на 2 мм в ширину и на 15 мм в высоту. При этом расстояние между осями прежнее (2980 мм). Сбоку кроссовер проще всего узнать по «потайным» ручкам, сзади — по квадратным секциям внутри фонарей, спереди — по заглушке вместо решётки радиатора и хитрым фарам с восемью прямоугольными зонами.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Бензиновый двигатель 2.0 TSI стал мощнее: в актуальной модели он выдаёт не более 220 лошадиных сил, а теперь отдача выросла до 272 лошадиных сил, то есть «турбочетвёрка» почти догнала по мощности 2,5-литровый V6 (299 сил). Возможно, шестицилиндровый двигатель вовсе отправят в отставку, ведь в Китае ставка на малолитражные моторы позволяет сэкономить на налогах.

Дата премьеры нового Volkswagen Teramont не называется: возможно, кроссовер покажут только в следующем году. Не исключено, что первым дебютирует североамериканский аналог: у него оригинальные агрегаты, а также есть «укороченная» версия.