КамАЗ завершает тесты сверхэкономичного тягача: серийная сборка скоро. На официальном сайте Научного Производственного Коммерческого Подразделения «Камский Моторный Агрегатный Завод» появилась статья, подтверждающая что гибридные модели активно проходят испытания. Конвейерное производство планируется к 2025 году; по прогнозам электрифицированный тягач КамАЗ окажется на 15% экономичнее и на треть экологичнее обычного.

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Публичный дебют единственного гибридного тягача КамАЗ состоялся без малого пять лет назад, в ходе визита Владимира Путина на челнинский завод. Тогда главе государства показали КамАЗ-54907 «Континент»: грузовик будущего с ранее невиданным подходом к организации рабочего места водителя, инновационной силовой установкой и оригинальным дизайном.

У прототипа гибрида была немецкая роботизированная коробка передач ZF со встроенным электромотором и системой рекуперации кинетической энергии. Предполагалось, что электродвигатель разовьёт от 102 до 242 лошадиных сил в зависимости от ездового режима. Автопоезд полной массой 44 тонны должен был уложиться в 25 литров на 100 километров, то есть по сравнению с серийным КамАЗ-54901 экономия составляла 17%.

В условиях санкций рассчитывать на коробки передач ZF не приходится, но проект гибридной силовой установки нового типа разработан совместными усилиями российских и международных партнёров. По данным «Камского Моторного Агрегатного Завода» тесты прошли успешно, и серийные гибриды будут выбрасывать на 30% меньше диоксида углерода, а экономия на дизеле составит 15%.