На АвтоВАЗе объяснили значительное подорожание Lada Vesta

Руководитель пресс-службы завода Сергей Ильинский заявил «Ридусу», что «инфляцию никто не отменял», и напомнил: цены выросли везде — на рынках недвижимости, одежды, топлива, авиационных билетов и всего остального. При этом представитель АвтоВАЗа подчеркнул: увеличение начальной цены Lada Vesta «не превышает изменения цен на другие группы товаров, которые не являются социально значимыми».

В 2015 году базовая Lada Vesta с двигателем 1.6 и «механикой» стоила 514 тысяч рублей. Изначально в самой простой комплектации были системы стабилизации и ABS, подушка безопасности водителя, электроусилитель руля, бортовой компьютер и центральный замок, а вот кондиционера не было. К началу 2016 года в список базовых опций добавили пассажирский аирбэг, подогрев передних кресел, обогрев и электропривод зеркал. При этом цены остались на прежнем уровне!

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В настоящий момент Lada Vesta в начальной комплектации оснащается теми же агрегатами: мотором 1.6 и «механикой». В списке стандартного оборудования нет системы стабилизации, зато есть светодиодная оптика, задние дисковые тормоза и кондиционер. В прайс-листах остаётся «рекламная» комплектация за 1 239 900 рублей, но в реальности дилерские цены стартуют с 1 515 000 рублей. Таким образом за девять лет прибавка составила 1 001 000 рублей!

Впрочем, самый продаваемый автомобиль иностранного бренда — Haval Jolion — дорожал ещё быстрее. В 2021 году начальная комплектация стоила 1 189 000 рублей, а сейчас цены стартуют с 1 999 000 рублей, то есть прибавка составила 810 тысяч рублей за три года.